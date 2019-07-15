Телеведущий едва не погиб во время съемок шоу

Британский телеведущий Стив Бэкшелл (Steve Backshall) чуть не утонул во время съемок очередного эпизода шоу Expedition with Steve ­Backshall («Экспедиция со Стивом Бэкшеллом»). Об этом пишет Mirror.

Бэкшелл и его команда отправились в Бутан, где сплавлялись по речным порогам. Ведущий на каяке спустился с водопада и попал в водоворот. Его лодка перевернулась, а сам британец ушел под воду на пять минут. «Я понял, что у меня нет больше сил, и я тону. Я подумал, что так и умру, и осознал, что не увижу взросление своего сына», — поделился он своими ощущениями.

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Ведущего спас его коллега — Сал Монтгомери (Sal Montgomery), которому удалось подняться выше по течению и бросить Бэкшеллу веревку, за которую тот уцепился. «Часть меня отныне обязана Салу всем», — сказал Бэкшелл.

За год до происшествия ведущий стал отцом. Его жена Хелен Гловер (Helen Glover) родила сына Логана в июле 2018 года. После случившегося Бэкшелл решил не сниматься в таких опасных проектах, чтобы не подвергать себя опасности.

В июле 2019 года стало известно, что критиковавшая власть ведущая-трансгендер из Гондураса была убита после угроз в свой адрес.

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