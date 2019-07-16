Бойцы ВСУ в Донбассе запустили «Змея Горыныча» и уничтожили позиции своих войск

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Инцидент произошел 11 июля в районе Докучаевска. Бойцы 35-й бригады ВСУ попытались применить установку разминирования УР-77, и запустили инженерный снаряд, мощность которого достигает 500 килограммов в тротиловом эквиваленте, по гражданским объектам. Однако из-за отказа двигателя снаряд упал на позиции своих войск.

В результате трое военнослужащих ВСУ погибли, еще 11 получили ранения и ожоги.

9 июля в сети появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи города Марьинка Донецкой области из противоминной установки УР-83П.

Установка разминирования УР-77 «Метеорит», также известная как «Змей Горыныч», предназначена для прокладывания проходов в минных полях. Ее применяли в ходе боевых действий в Сирии, в том числе для разрушения укрепленных позиций противника.

Конфликт между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса начался весной 2014 года. Тогда киевское руководство объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей юго-востока страны. Западные страны и Украина регулярно называют Россию одной из сторон противостояния. Москва, в свою очередь, отвергает эти утверждения. В 2018-м операция была переформатирована и перешла под контроль ВСУ.

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