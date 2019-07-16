В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом и попал на видео

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Автомобиль скрылся от обстрела в Донбассе и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Военный осведомитель».

«УАЗ ДНР уходит от обстрела вооруженных сил Украины. Ясиноватский район. Июнь, 2019 год», — говорится в подписи к видео.

На кадрах, сделанных с воздуха, видно, как наносятся удары по земле. Затем два человека бегут к автомобилю и запрыгивают в него. Машина дает задний ход на большой скорости, после чего разворачивается и уезжает.

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