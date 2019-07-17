Бизнес-джет едва не разбился в Пулково

Бизнес-джет Cessna 680 едва не разбился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Самолет выполнял рейс из аэропорта Ле Бурже и должен был приземлиться в Пулково в 13:00, но ушел на второй круг.

Летчики заходили на посадку на высокой скорости, самолет коснулся земли слишком близко к концу взлетно-посадочной полосы. Когда они поняли, что рискуют не успеть вовремя остановить самолет, командир воздушного судна запросил разрешение у диспетчера уйти на взлет.

Со второго захода посадка прошла успешно. Никто не пострадал.

В июне самолет с российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым на борту не смог с первой попытки приземлиться в московском аэропорту Домодедово. Лайнер ударился шасси о взлетно-посадочную полосу при посадке, после чего пошел на второй круг.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!