Китайские туристы вновь начали расхищать уникальный российский пляж

Китайские туристы вновь начали собирать отшлифованные кусочки стекла на уникальном пляже Владивостока, чем вызвали возмущение местных жителей. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Издание приводит слова местных жителей, которые утверждают, что туристов из КНР привозят на пляж автобусами с единственной целью — чтобы они могли забрать с собой осколки стекла. Некоторые китайцы выносят с собой пакеты, набитые ими, хотя в бухте установлены таблички с предупреждением о запрете выноса камней и кусочков стекла с пляжа.

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По мнению ученых Дальневосточного федерального университета, пляж в Стеклянной бухте может исчезнуть примерно через 20 лет.

Существует несколько версий возникновения Стеклянной бухты. Согласно первой, рядом с берегом перевернулся корабль со стеклотарой, согласно второй — на пляж свозил свои отходы стекольный завод. Море отшлифовало кусочки стекла и вновь выбросило их на берег.

В феврале 2019 года китайского туриста арестовали за драку с женой на глазах у толпы. Инцидент произошел возле входа в гостиницу в Нью-Йорке, куда супруги Чжан приехали отдыхать.

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