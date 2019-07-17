Путин наградил героически посадивший самолет экипаж

Президент России Владимир Путин наградил экипаж самолета Red Wings, который в августе 2018 года успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы из-за возгорания двигателя. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бортинженер Сергей Лакида, второй пилот Владимир Павленко и командир воздушного судна Юрий Хорьговский награждены Орденами Мужества за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Бортпроводникам Евгении Егошиной, Петру Михайлову, Ларите Мурадовой и Руслану Тимербаеву вручили Медали Нестерова.

В ходе церемонии были также награждены глава Дагестана Владимир Васильев и руководительница Фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына.

Васильев получил орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Солженицыну удостоили ордена Святой великомученицы Екатерины за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

22 августа 2018 года лайнер авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом 808 из Уфы в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за возгорания левого двигателя. Всех находившихся на борту пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов через семь минут после посадки самолета. Никто из них не пострадал.

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