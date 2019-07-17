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Трамп похвалил Конгресс за принятие резолюции против него

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Американский президент Дональд Трамп отреагировал на принятую Конгрессом резолюцию после его слов в адрес членов сената — выходцев из других стран. Соответствующий пост он разместил в Twitter.

«Так приятно видеть, насколько единой Республиканская партия была на сегодняшнем голосовании по поводу заявлений, которые я сделал в отношении четырех женщин-демократов в Конгрессе. Если вы действительно хотите оценить высказывания, посмотрите на те ужасные вещи, которые они сказали о нашей стране, Израиле и многом другом», — написал президент.

Ранее, как сообщает Reuters, палата представителей проголосовала за резолюцию, в которой осуждаются «расистские» высказывания Трампа и отмечается, что не существует разницы между американцами в зависимости от способа принятия гражданства. Документ однако не имеет никаких юридических последствий.

15 июля сообщалось, что американский лидер написал пост в Twitter, в котором заявил, что «"прогрессивные" женщины-демократы из Конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, (...) теперь громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, каким должно быть наше правительство». Кроме того, он предложил им вернуться обратно и помочь своим государствам. Затем на пресс-конференции, как передает CNN, Трамп отдельно подчеркнул, что уроженка Сомали Ильхан Омар якобы восхваляла террористическую организацию «Аль-Каиду» (запрещена в России).

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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