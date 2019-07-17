Трамп похвалил Конгресс за принятие резолюции против него

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на принятую Конгрессом резолюцию после его слов в адрес членов сената — выходцев из других стран. Соответствующий пост он разместил в Twitter.

«Так приятно видеть, насколько единой Республиканская партия была на сегодняшнем голосовании по поводу заявлений, которые я сделал в отношении четырех женщин-демократов в Конгрессе. Если вы действительно хотите оценить высказывания, посмотрите на те ужасные вещи, которые они сказали о нашей стране, Израиле и многом другом», — написал президент.

Ранее, как сообщает Reuters, палата представителей проголосовала за резолюцию, в которой осуждаются «расистские» высказывания Трампа и отмечается, что не существует разницы между американцами в зависимости от способа принятия гражданства. Документ однако не имеет никаких юридических последствий.

15 июля сообщалось, что американский лидер написал пост в Twitter, в котором заявил, что «"прогрессивные" женщины-демократы из Конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, (...) теперь громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, каким должно быть наше правительство». Кроме того, он предложил им вернуться обратно и помочь своим государствам. Затем на пресс-конференции, как передает CNN, Трамп отдельно подчеркнул, что уроженка Сомали Ильхан Омар якобы восхваляла террористическую организацию «Аль-Каиду» (запрещена в России).

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