Выскочившие из-за угла быки затоптали уткнувшегося в телефон мужчину

В индийском городе Мумбай быки напали на молодого человека, который отвлекся на смс-сообщение. Об этом сообщает издание New York Post.

21-летний студент остановился на улице возле своего велосипеда с мобильным телефоном в руке. Пока он стоял и читал текстовое сообщение, из-за угла выскочили два быка, сбили его с ног и побежали дальше.

«К тому времени, когда я понял, что происходит, уступать им дорогу было поздно, — рассказывает пострадавший. — Все произошло за долю секунды».

В начале июля сообщалось, что участник забега на фестивале Сан-Фермин попытался сняться на видео с быками и получил серьезное ранение в шею. Рог быка сломал ему часть скулы, но, к удивлению врачей, не задел яремную вену и основные артерии.

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