Мужчина помылся в реке и погиб в пасти крокодила

В результате нападения гребнистого крокодила погиб 45-летний житель деревни, расположенной возле национального парка Бхитарканика в индийском штате Одиша (Орисса). Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Рептилия схватила мужчину, когда он мылся в реке. Жители деревни подняли тревогу и попытались спасти его, но им не удалось остановить хищника. Погибший стал шестым человеком с начала года, которого убили крокодилы в окрестностях национального парка Бхитарканика.

«В последние месяцы многие крокодилы выходят из парка и направляются в реки, ручьи и другие водоемы, чтобы откладывать яйца, — объясняет представитель лесного ведомства Бимал Прасанна Ачарья (Bimal Prasanna Acharya). — Мы неоднократно предупреждали жителей деревень не заходить в реки и в водоемы возле Бхитарканики, потому что они кишат гребнистыми крокодилами».

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В ноябре у гребнистых крокодилов начинается брачный период, который продолжается до февраля. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свою территорию. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

В национальном парке Бхитарканика обитают не менее 1742 гребнистых крокодилов. Там также водятся тигровые питоны, королевские кобры, бородавчатые ибисы, змеешейки и другие животные.

В 2018 году сообщалось, что в штате Одиша в результате нападения крокодила погиб 14-летний школьник. Жители деревни винили в гибели мальчика власти, которые, вопреки обещаниям, так и не возвели ограду от крокодилов.

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