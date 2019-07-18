Путин поддержал предложение Беглова

Указ о введении на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы будет подписан в четверг, 18 июля. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает ТАСС.

«Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ», — сказал российский лидер. По его словам, Беглов с этой просьбой обращался пару месяцев назад и было дано поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан.

Беглов обратился к Путину с просьбой ввести режим электронной визы в городе 1 октября 2018 года. По его мнению, это будет способствовать развитию туризма в регионе.

В июне сообщалось, что Путин подписал поручение, согласно которому с 1 января 2021 года на всей территории страны будет действовать режим электронных виз для иностранцев. Обладатель визы сможет использовать ее как в туристических, так и в деловых целях. Режим уже действует на территории Дальнего Востока, в Забайкальском крае и Калининградской области.

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