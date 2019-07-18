Французские солдаты спустились в шахту и умерли

Трое французских военнослужащих погибли от токсичных испарений во время операции против нелегальной добычи золота в Гвиане. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщило агентство Reuters.

Известно, что солдаты отравились, когда собирались заложить взрывчатку и уничтожить с ее помощью подземные ходы шахтеров. Всего пострадали восемь человек: трое погибли, пятеро госпитализированы и были живы на момент публикации. Сообщается, что один из них находился в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером 17 июля на нелегальном золотом прииске в Марипасуле, регионе у границы с Суринамом и Бразилией. Франция разместила во Французской Гвиане сотни солдат, чтобы побороть противозаконную добычу ресурсов.

Гвиана — крупнейший заморский департамент Франции, бывшая ее колония. Там располагается космодром Куру, которым пользуется Европейское космическое агентство.

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