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Россияне признали бессмысленность ванн

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У 74 процентов граждан России в ванных комнатах есть полноценная ванна, но 96 процентов из них при мытье делают выбор в пользу душа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного независимым агентством Zoom Market. Материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Лишь 6 процентов респондентов, попавших в выборку, указали, что любят принимать ванну. 18 процентов указали, что ванна им необходима в связи с тем, что у них есть маленькие дети. 76 процентов участников опроса заявили, что после ремонта все равно оставили бы ванну, но не смогли пояснить, зачем именно им нужен большой резервуар для купания.

Эксперты Zoom Market полагают, что общероссийская любовь к ваннам имеет исторические корни. На людей продолжает влиять советское прошлое: во времена СССР во всех квартирах устанавливались ванны, и альтернативы не существовало.

Осенью 2017-го блюстителей гигиены шокировала британский дизайнер Вивьен Вествуд. Она сообщила, что моется раз в неделю, поскольку чаще принимать ванну вредно. Ее муж австралийский дизайнер Андреас Кронталер подтвердил, что частые принятия ванны или душа влияют на возраст, и заявил, что моется раз месяц.

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