Зеленский отказался разговаривать с конкурентами

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране необходимо избавиться от политики компромиссов. Свою позицию он высказал в видеообращении, которое опубликовано на YouTube.

«Большинство в Верховной Раде позволяет прекратить эту традицию договариваться, традицию политических "терок", продавать места, обмениваться портфелями. Поэтому мы хотим набрать очень много голосов, высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чем-то говорить», — сказал он.

Зеленский считает, что за тридцать лет страна устала от компромиссов.

Ранее украинский лидер пожаловался на недоверие к чиновникам не из своего круга общения. «Получилось так, что нельзя верить более чем никому. То есть совсем нет людей, которым можно доверять», — признался Зеленский. Все украинские госслужащие берут взятки и «воруют с улыбкой на лице», отметил он, посчитав такое поведение цинизмом высшего уровня.

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