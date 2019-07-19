Мужчины выпили слишком много энергетических напитков и умерли

В индонезийской провинции Джакарта двое строителей выпили слишком много энергетических напитков и умерли. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.

По данным полиции, мертвые тела Агуса (Agus) и Ахмада Рийоно (Ahmad Riyono) обнаружил их прораб во вторник, 16 июля. Мужчина решил, что строители отлынивают от работы, и заглянул в их съемные комнаты. В помещении также лежали пустые пакеты от порошкового энергетика, две бутылки энергетического коктейля и две бутылки воды.

«Мы считаем, что жертвы умерли от передозировки энергетических напитков. Они вдвоем употребили целую упаковку [сухого энергетика], — отметил криминалист Том Сираит (Tom Sirait). — При этом они весь день ничего не ели».

Полицейские не зафиксировали следов насилия на телах мужчин. «На месте не было признаков борьбы. Они простые чернорабочие, — объяснил Сираит. — Когда они уставали, они спасались подобными напитками».

Трупы отправили в местную больницу для проведения аутопсии.

В 2018 году сообщалось, что зависимая от энергетических напитков британка временно утратила способность видеть, слышать, чувствовать и чуть не умерла. Она решила рассказать свою историю, чтобы власти запретили продавать энергетические напитки подросткам.

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