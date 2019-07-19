Актер из детского телешоу рассказал о «разврате» за кадром

Актер Ронни Ле Дрю (Ronnie Le Drew) рассказал о сексуальных инцидентах с участием кукол за кадром детского телешоу Rainbow. Он подробно описал их в книге «Зиппи и я», которую цитирует британский таблоид The Sun.

По словам кукловода, управлявшего плюшевым героем Зиппи, он и его коллеги использовали любую возможность, чтобы развлекать съемочную группу развязным поведением марионеток, имеющим сексуальный подтекст. Это стало привычкой в конце 1970-х, когда съемочную группу покинула режиссер Памела Лонсдейл (Pamela Lonsdale). «Потеря нашей директрисы, казалось, пробудила в нас школьников», — пояснил актер.

«Несколько раз во время репетиций Зиппи тайком протаскивал под одеялом большую морковку, которая высовывалась в нужные моменты, а еще он стал очень склонен к мастурбации», — заявил Ле Дрю.

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По словам актера, куклы Джордж и Зиппи иногда «занимались тем, что взрослые делают в постели». Это было способом развлечь операторов шоу. Режиссеры нередко одергивали кукловодов, увлекшихся игрушечным «соитием». Он добавил, что когда в качестве реквизита у них появились музыкальные инструменты, ситуация ухудшилась. Это стало способом проверить режиссеров и операторов на внимательность.

Ле Дрю признался, что много раз ловил себя на том, что, увидев «секс» Зиппи и Джорджа, он не осознавал, что сам виноват в этом.

В начале 2000-х был обнародован клип, который актеры шоу сняли в 1979 году для рождественской вечеринки. В нем они обыгрывали такие шутки с подтекстом.

Шоу Rainbow — детская программа, транслировавшаяся на британском телевидении в течение 25 лет. Ее героями были куклы, всего их насчитывалось более десятка. Марионетка Зиппи представляет веселого и властного персонажа-экстраверта, рот которого можно «застегнуть» на молнию. Джордж — застенчивый розовый бегемот-интроверт.

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