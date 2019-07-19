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Украинская спортсменка увидела в отказе от поездки в Россию конец карьеры

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Анна Музычук

Украинская шахматистка Анна Музычук рассказала, почему не намерена бойкотировать соревнования, проходящие в России. Ее слова приводит «24 канал».

Украинка признала, что Россия является «шахматной страной». Каждый год там проходят турниры высшего уровня, пропуск которых может впоследствии сказаться на успехе украинских гроссмейстеров. «Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру», — заявила Музычук в интервью.

В то же время шахматистка понимает, почему ее решение поехать на турнир, вызвало такое возмущение. По словам шахматистки, Россия является агрессором и инициатором войны на Украине.

Музычук — трехкратная чемпионка мира и Европы по шахматам среди женщин. В декабре 2017 года украинская шахматистка отказалась от участия в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в Саудовской Аравии из-за существующей там дискриминации женщин. Младшая сестра Анны, Мария Музычук, также завоевала звание чемпионки мира.

В ноябре прошлого года украинским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях на территории России. В апреле запрет был снят, однако спортивным федерациям все еще рекомендовано воздержаться от отправки спортсменов в Россию.

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