В любимом городе российских олигархов упали цены на жилье

Цены на жилье в Великобритании за год выросли на 0,1 процента, тогда как лондонская недвижимость, напротив, подешевела. Об этом сообщает Bloomberg.

Наиболее заметный рост был отмечен в Уэльсе, отмечает издание, в то время как квадратный метр лондонского жилья в годовом выражении потерял в цене 1,4 процента. Разнонаправленная динамика объясняется правительственным кризисом, спровоцированным выходом страны из Евросоюза, а также повышением гербового сбора для иностранных покупателей недвижимости.

Дальнейшие перспективы лондонского рынка жилья, подчеркивает Bloomberg, зависят от результатов выбора премьер-министра и того, какую схему выхода Великобритании из Евросоюза выберет новый лидер.

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Согласно данным ранее опубликованного отчета Национального статистического управления Великобритании (ONS), по итогам 2018-го цены на жилье в стране упали до рекордно низкого за более чем десятилетний период наблюдений уровня. Особенно заметным это падение оказалось именно в Лондоне. По статистике ONS, средняя стоимость лондонского метра в мае 2019-го составила 457 тысяч фунтов (около 36 миллионов рублей).

О высоком интересе российских олигархов к недвижимости Лондона известно более 15 лет. Из-за изменений в местном законодательстве интерес россиян к британской недвижимости в последние годы заметно снизился.

Результаты выбора нового премьер-министра Великобритании должны стать известны вечером 22 июля. Основным претендентом на этот пост считается бывший министр иностранных дел страны и мэр Лондона Борис Джонсон — сторонник «жесткого» сценария выхода из ЕС. Второй кандидат на пост — действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант.

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