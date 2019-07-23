Белорусские яблоки вернулись в Россию

Россельхознадзор одобрил ввоз белорусских яблок на территорию России, передает ТАСС.
Соответствующее решение принято по результатам визита специалистов российского ведомства в Белоруссию. Они проверили 51 предприятие по производству яблок.
Отмечается, что поставки станут возможны под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Белоруссии.
Россия запретила ввоз яблок и груш с территории Белоруссии с 12 апреля. Причиной такого шага стали опасения возможных незаконных поставок продукции из санкционных стран.
До этого на российско-белорусской границе были задержаны 39 грузовиков с фруктами без каких-либо фитосанитарных документов.
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