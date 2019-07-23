Российские абитуриенты и студенты рассказали о желании учиться на врачей

В России число желающих поступить в медицинский вуз растет с каждым годом. Будущие российские медики рассказали, почему они хотят учиться на врачей. Их монологи записала газета «Аргументы и факты».

«В девятом классе меня заинтересовали рассказы врачей-писателей, таких, как Чехов и Булгаков, после чего я решила попробовать познакомиться с медициной поближе», — рассказала абитуриентка Милена. Она считает, что в медицину стоит идти не ради денег, тем не менее девушка верит, что «хороший специалист сможет нормально заработать».

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По словам окончившей третий курс Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) студентки Леры, многих студентов привлекают престижные направления. «В стоматологии, например, учиться меньше, проще, а зарплаты высокие», — отметила она. Девушка добавила, что на ее решение пойти в медицину повлияла беседа с родственником.

Под влиянием семьи медицину в качестве будущей профессии выбрали окончившая первый курс Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова (МГМСУ) студентка Алина и 17-летний абитуриент Владимир. «После окончания университета хотел бы попробовать себя в роли кардиолога или кардиохирурга», — рассказал продолжатель семейного дела.

Студентка Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Мария, в свою очередь, заявила, что выбрала профессию врача из-за своего стремления помогать людям. «В медицинской сфере ты можешь делать это лучше всего», — считает девушка.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек, а в 2024 году российские университеты будут реализовывать не менее 300 образовательных программ, прошедших международную аккредитацию. В российских вузах будет развиваться инфраструктура, совершенствоваться информационные ресурсы, в студенческих городках создадут почти 80 тысяч новых мест.

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