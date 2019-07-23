Российские абитуриенты и студенты рассказали о желании учиться на врачей

В России число желающих поступить в медицинский вуз растет с каждым годом. Будущие российские медики рассказали, почему они хотят учиться на врачей. Их монологи записала газета «Аргументы и факты».
«В девятом классе меня заинтересовали рассказы врачей-писателей, таких, как Чехов и Булгаков, после чего я решила попробовать познакомиться с медициной поближе», — рассказала абитуриентка Милена. Она считает, что в медицину стоит идти не ради денег, тем не менее девушка верит, что «хороший специалист сможет нормально заработать».
По словам окончившей третий курс Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) студентки Леры, многих студентов привлекают престижные направления. «В стоматологии, например, учиться меньше, проще, а зарплаты высокие», — отметила она. Девушка добавила, что на ее решение пойти в медицину повлияла беседа с родственником.
Под влиянием семьи медицину в качестве будущей профессии выбрали окончившая первый курс Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова (МГМСУ) студентка Алина и 17-летний абитуриент Владимир. «После окончания университета хотел бы попробовать себя в роли кардиолога или кардиохирурга», — рассказал продолжатель семейного дела.
Студентка Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Мария, в свою очередь, заявила, что выбрала профессию врача из-за своего стремления помогать людям. «В медицинской сфере ты можешь делать это лучше всего», — считает девушка.
До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек, а в 2024 году российские университеты будут реализовывать не менее 300 образовательных программ, прошедших международную аккредитацию. В российских вузах будет развиваться инфраструктура, совершенствоваться информационные ресурсы, в студенческих городках создадут почти 80 тысяч новых мест.