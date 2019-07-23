В Белоруссии объяснили причину криминализации пропаганды нацизма

В МВД Белоруссии прокомментировали принятие поправок в Уголовный кодекс страны, которые устанавливают ответственность за реабилитацию нацизма. Позицию ведомства озвучил начальник третьего управления Михаил Бедункевич на официальном YouTube-канале министерства.

«Хочу отметить, что началом нашей инициативы по борьбе с пропагандой нацизма послужило возмущение простых людей, перед которыми все чаще стали красоваться своими фашистскими татуировками и приветствиями некоторые наши личности. При этом в интернете стали распространяться псевдоисторические публикации, которые искажают события прошлого, оправдывают нацистских преступников и их пособников, одобряют их ужасающие преступления», — пояснил он.

По его Бендукевича, введение уголовной ответственности обусловлено повышенной опасностью действий таких лиц, «поскольку они преследуют своей целью изменить сознание людей, подменить их ориентиры, сформировать в них чувство социальной вражды и ненависти».

Он также добавил, что существует проблема и неонацизма, хотя это движение возникло и не в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны. Изменения коснулись 130 статьи УК. Теперь она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства», и за «умышленные действия по реабилитации нацизма».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!