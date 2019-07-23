В Белоруссии ввели уголовную ответственность за оправдание нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) страны. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Изменения коснулись 130 статьи УК. Теперь она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства», и за «умышленные действия по реабилитации нацизма».

Также изменения внесены в 328 статью УК, предусматривающую уголовную ответственность за незаконный оборот наркотиков. По этой статье на два года снижено минимально возможное наказание, теперь оно составляет три и шесть лет за крупный и особо крупный размер соответственно.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия за 70 лет так и не восстановилась от Великой Отечественной войны. В связи с этим он призвал Запад быть «поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой», отметив, что большая часть критики необоснованна. Вместе с тем Лукашенко отметил, что в последнее время критики в адрес Минска стало меньше. «Но это не потому, что у них совести больше появилось, нет», — уточнил он.

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