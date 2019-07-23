Обыски в правительстве Украины оказались связаны с американским оружием

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Главная военная прокуратура Украины изъяла в правительстве страны документы, связанные с закупками оружия у американской компании. Об этом сообщил «Европейской правде» глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на материалы дела.

Речь идет о контракте между государственным предприятием «Спецтехноэкспорт» и компанией из США Worldwide Aeros Corp, сотрудничающей с НАТО и Пентагоном, владельцем которой является украинский эмигрант Игорь Пастернак. Соглашение было заключено в конце 2015 года. Стороны договорились о поставке восьми комплексов раннего выявления, предупреждения и идентификации целей Aeros для Госпогранслужбы Украины на сумму 6,8 миллиона долларов, в стоимость входили сбор и обслуживание.

В июле 2019 года по фактам этих закупок было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой». Военная прокуратура считает, что часть средств была присвоена должностными лицами.

«Подобные внешнеторговые контракты на поставку военного оборудования в Украине заключаются на самом высоком уровне при предыдущих договоренностях с союзниками», — отмечает Каневский.

Европейская правда отмечает, что в 2018 году Госпогранслужба уже пыталась взыскать со «Спецтехноэкспорта» 2,1 миллиона гривен за ненадлежащее исполнение контракта. Однако доступ к материалам этого дела на сайте «Единого государственного реестра судебных решений» ограничен. Информация об исходе дела не появлялась в прессе даже со ссылкой на неофициальные источники.

13 апреля Государственное бюро расследований Украины возбудило первое уголовное производство в связи со скандалом в «Укроборонпроме». Глава ведомства Роман Труба, сообщая об этом, не исключал, что «в дальнейшем также будут регистрироваться другие уголовные производства».

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