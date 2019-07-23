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Военные проговорились о секретной операции в столице США

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Пентагон раскрыл некоторые детали секретной операции в столице США, Вашингтоне, при которой задействованы военные вертолеты. Об этом сообщает Bloomberg.

О загадочной секретной операции узнали, когда армия обратилась к Конгрессу с запросом на финансирование. Она попросила одобрить дополнительное выделение 1,55 миллиона долларов на техническое обслуживание летательных аппаратов, для экипажей и перемещений в рамках «ведущейся секретной полетной миссии». «Без дополнительного финансирования армия не сможет выполнить эту секретную миссию», — указали в Минобороны.

Согласно документу, в операции задействованы 10 вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), рота вертолетного десанта и подразделения авиационного обслуживания. Отмечается, что участвуют в миссии военнослужащие как действующего, так и резервного состава. Деньги также пойдут на специальный «секретный информационный центр», расположенный недалеко от Вашингтона — на аэродроме Davison AAF на территории гарнизона Форт Бивер в округе Фэрфакс (штат Вирджиния).

Операция продлится еще как минимум четыре месяца. По словам армейского представителя Уэйна Холла, миссия была начата в начале нынешнего фискального года, при этом «ее продолжительность не определена». В то же время он отказался раскрывать какие-либо другие подробности, в том числе связана ли она с защитой Белого дома или других федеральных зданий, а также задействованы ли в ней подразделения Объединенного командования спецопераций Пентагона.

Отмечается, что сумма — часть общего запроса о перенаправлении бюджетных средств в размере 2,5 миллиарда долларов в нынешнем фискальном году (закончится 1 октября — прим. «Ленты.ру») на программы, которые считаются приоритетными.

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