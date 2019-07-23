Стало известно отношение россиян к татуировкам

Около 43 процентов россиян считают, что люди делают татуировки, чтобы выделиться среди других. 41 процент считает, что таким образом люди следуют моде. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

По мнению 27 процентов опрошенных, татуировка — признак того, что человек сидел в тюрьме. Еще 20 процентов видят в тату стремление украсить себя, 11 процентов сделали татуировки в знак принадлежности к какой-то группе.

Татуировки есть у 11 процентов опрошенных. Среди них 30 процентов сказали, что сделали их «по молодости или глупости». 59 процентов из ответивших — люди старше 60 лет. Еще 29 процентов сделали тату в армии на память о службе. 20 процентов назвали необоснованное ничем желание иметь татуировку. О таком желании говорили в возрасте от 18 до 24 лет (60 процентов) и от 25 до 34 лет (40 процентов). Еще шесть процентов сказали, что хотели украсить себя — так ответили участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет (28 процентов).

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От своих татуировок хотели бы избавиться 27 процентов россиян — так чаще всего отвечали люди старше 60 лет (35 процентов). 69 процентов пока не хотели бы сводить тату. Чаще всего желание избавиться от татуировки вызвано чувством стыда и ощущением, что иметь татуировку неприлично (34 процента). Еще 33 процента считают, что у их татуировки низкое качество и она визуально непривлекательна. 16 процентам надоела и перестала нравиться их тату.

Опрос ВЦИОМ проводился по телефону 9 июля 2019 года, в нем участвовали 1,6 тысячи респондентов россияне в возрасте от 18 лет.

Ранее рэпер Иван Дремин, известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице. Медики заподозрили у 21-летнего музыканта отклонения в психике. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что призывники, которых не взяли на службу из-за татуировок на лице, имеют чересчур богатый внутренний мир, который не совсем подходит к суровой армейской жизни.

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