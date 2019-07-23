Россия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Акула-людоед выхватила улов из рук рыбаков
Военные проговорились о секретной операции в столице США
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Россиянка до смерти забила четырехлетнюю падчерицу
Работникам банков захотели запретить мобильные телефоны
Зеленскому предсказали повторение ошибки Порошенко
Определены лучшие семечки
Названа возможная причина пожара в детском лагере под Хабаровском
Новости партнеров

Стало известно отношение россиян к татуировкам

Перейти в «Мою Ленту»

Около 43 процентов россиян считают, что люди делают татуировки, чтобы выделиться среди других. 41 процент считает, что таким образом люди следуют моде. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

По мнению 27 процентов опрошенных, татуировка — признак того, что человек сидел в тюрьме. Еще 20 процентов видят в тату стремление украсить себя, 11 процентов сделали татуировки в знак принадлежности к какой-то группе.

Татуировки есть у 11 процентов опрошенных. Среди них 30 процентов сказали, что сделали их «по молодости или глупости». 59 процентов из ответивших — люди старше 60 лет. Еще 29 процентов сделали тату в армии на память о службе. 20 процентов назвали необоснованное ничем желание иметь татуировку. О таком желании говорили в возрасте от 18 до 24 лет (60 процентов) и от 25 до 34 лет (40 процентов). Еще шесть процентов сказали, что хотели украсить себя — так ответили участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет (28 процентов).

От своих татуировок хотели бы избавиться 27 процентов россиян — так чаще всего отвечали люди старше 60 лет (35 процентов). 69 процентов пока не хотели бы сводить тату. Чаще всего желание избавиться от татуировки вызвано чувством стыда и ощущением, что иметь татуировку неприлично (34 процента). Еще 33 процента считают, что у их татуировки низкое качество и она визуально непривлекательна. 16 процентам надоела и перестала нравиться их тату.

Опрос ВЦИОМ проводился по телефону 9 июля 2019 года, в нем участвовали 1,6 тысячи респондентов россияне в возрасте от 18 лет.

Ранее рэпер Иван Дремин, известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице. Медики заподозрили у 21-летнего музыканта отклонения в психике. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что призывники, которых не взяли на службу из-за татуировок на лице, имеют чересчур богатый внутренний мир, который не совсем подходит к суровой армейской жизни.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
В Госдуме объяснили отказ в призыве в армию из-за татуировок
Россияне сделали тату с логотипом пиццерии и задолжали налог
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«У нас это до сих пор считается стыдным»

Тысячи россиян не замечают, что выгорают на работе. Это опасно для карьеры и жизни
19:4822 июля

Популярный способ избавления от яда оказался опасным 

08:50Сегодня

Россиянка до смерти забила четырехлетнюю падчерицу

08:20Сегодня

Названа возможная причина пожара в детском лагере под Хабаровском

Россия00:01Сегодня

«Создается ощущение гетто»

Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
07:48Сегодня

Увеличилось число пострадавших при пожаре в детском лагере

17:0820 июля

Пострадавшим в результате наводнения россиянам помогли деньгами

06:45Сегодня

Парковочные места в России захотели укоротить и сузить

Россия00:0311 июля

«С детства им отказывают в уме и будущем»

Как гендерные стереотипы вредят и девочкам, и мальчикам
05:38Сегодня

План Ельцина по продаже Карелии назвали «бредом сивой кобылы»

04:59Сегодня

В сгоревшем палаточном детском лагере нашли многочисленные нарушения

03:33Сегодня

Жертва пожара в детском лагере погибла накануне дня рождения

Россия
«У нас это до сих пор считается стыдным»
Тысячи россиян не замечают, что выгорают на работе. Это опасно для карьеры и жизни
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Дьявольский хруст гармошки "Икаруса"»
Россияне тепло вспоминают советский общественный транспорт. Но он был ужасен
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
Женщина пыталась спасти ребенка от судорог и стала подозреваемой в контрабанде
Россиянка до смерти забила четырехлетнюю падчерицу
Стало известно отношение россиян к татуировкам
Названа возможная причина пожара в детском лагере под Хабаровском
Все материалы
Мир
Дональд Трамп и Реджеп Тайип ЭрдоганРазочарование султана
Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией
Военные проговорились о секретной операции в столице США
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Польша пригласила Германию и не позвала Россию на годовщину Второй мировой войны
Ким Чен Ын проголосовал
Трамп помечтал о победе в Афганистане за неделю
«Я купил тебя и буду делать что хочу»
На эти скачки съезжаются богачи со всей Америки. Тут тратят состояния и торгуют людьми
Все материалы
Бывший СССР
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?
Порошенко собрался расшатать Украину
Зеленскому предсказали повторение ошибки Порошенко
Назван первый в истории итог выборов на Украине
Партия Зеленского сохранила однопартийное большинство в Верховной Раде
Все материалы
Экономика
Ложные посылы
Для чего АКРА запугивает россиян ипотечным кризисом
Работникам банков захотели запретить мобильные телефоны
Определены лучшие семечки
Китай нашел неожиданного партнера в конфликте с США
Крупнейший итальянский банк уволит тысячи человек
Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей
Названа самая распространенная зарплата в России
Все материалы
Силовые структуры
Четверо россиян притворились полицейскими и получили выкуп за похищение
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
Российским тюремщикам попросили поднять зарплату
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Россиянку с сокурсником осудили за разглашение гостайны
«Залить город кровью, чтобы неповадно было»
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона
Все материалы
Наука и техника
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
Всё, что слито
Больше камер и еще дороже: каким будет новый iPhone?
Lockheed Martin подтвердила прорыв в термоядерной энергетике
Обнаружено эффективное средство против рака
Наступила новая смертоносная волна жары
Решена загадка таинственного артефакта
Все материалы
Спорт
Алекс Фергюсон«Нельзя думать, что ты лучший в своем деле»
Они — легенды Английской премьер-лиги: как Фергюсон, Гвардиола и Венгер пришли к успеху
Локоть Ибрагимовича оставил след в черепе соперника
Названа самая дорогая спортивная команда мира
«Спартак» заинтересовался бывшим футболистом «Манчестер Сити»
«Второй сет хожу, хромаю»
Теннисисты «сливают» матчи и зарабатывают миллионы. Их никто не может остановить
Футболист спрыгнул со скалы с шестилетней дочерью и попал под шквал критики
Роналду избавили от обвинений в изнасиловании
Все материалы
Культура
Долгие проводы
 
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
Прайд на параде
Новый «Король Лев» — первый подлинный арт-эксперимент Disney за много лет
«У меня появилось чувство, что я нашла свое племя»
Эта британка приехала в Россию и рассказала о безудержной страсти и роке
Киану Ривз растрогал фанатов очередным добрым поступком
Объяснен выбор «Группы крови» на концерте Metallica
Metallica раскритиковали за плохое исполнение «Группы крови»
Все материалы
Интернет и СМИ
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
Загадка со спрятавшейся в доме змеей поставила пользователей сети в тупик
Пойман орудовавший через Tinder насильник
Женщина-полицейский случайно превратилась в кошку во время доклада об убийстве
Алибасова предостерегли от чистящего средства в упаковке из-под майонеза
Все материалы
Ценности
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Italian actress Monica Bellucci and French actor and humorist Jamel Debbouze on the set of Asterix and Obelix Meet Cleopatra written by Rene Gosciny and Albert Uderzo, and directed by Alain Chabat. (Photo by Etienne George/Corbis via Getty Images)«В ней не было ничего женственного, кроме тела и хитрости»
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь: как жила легендарная Клеопатра
Жених продал дом ради кольца и не угадал с выбором
Кейт Миддлтон обула сына в дешевые кеды
Опубликованы новые обнаженные фото «единственной красавицы в семье Кардашьян»
Купальник Ким Кардашьян на новом фото взволновал фанатов
Все материалы
Путешествия
«Жизнь замирает только в шаббат»
В этом месте собрались солдаты, воры и циркачи. Тут опасно, но прекрасно
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
Названы самые путешествующие нации
Два самолета столкнулись в американском аэропорту
Названа самая дорогая для туристов страна Европы
Все материалы
Из жизни
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У тебя вырастут волосы повсюду!»
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
Женщина получила царапину от кота, лишилась пальца и едва не умерла
Женщина сходила на массаж ног и умерла
Акула-людоед выхватила улов из рук рыбаков
«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии
Все материалы
Путешествуем по Исландии на Subaru
Выясняем, каково это путешествовать по Исландии на автомобиле и во сколько это может обойтись
Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?
Классические спорткары и гоночные машины в работах Фредерика Дамса
Вот так выглядят гоночные трассы из космоса
Астронавт сфотографировал знаменитые автодромы с борта МКС
Экспресс-тест нового Mercedes-Benz CLA
Зачем нужен Mercedes CLA, если уже есть седан A-Класса?
Обновленному UAZ Patriot достанется дизель от Land Rover Defender
Nissan показал очередной тизер нового Juke
Уникальный прототип Jaguar из 60-х превратили в дорожный спорткар
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
Определен лучший для покупки жилья город России
Названа лучшая страна Европы для покупки жилья
Российские миллионеры устроили бум на рынке жилья
В любимом городе российских олигархов упали цены на жилье
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы