«Ракетные малыши» России станут убийцами авианосцев

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 «Овод», называемые на флоте «ракетными малышами», после замены старого комплекса радиоэлектронной разведки «Титан» на современную пассивную станцию смогут находить корабли противника, в частности, авианосцы, по радиоэлектронным следам, сообщают «Известия».

Газета пишет, что первым обновление получил МРК «Смерч». «Скрытность — одна из самых важных характеристик современного боевого корабля. Во время морского боя противники ищут цели с помощью специальных приборов. Они улавливают различные демаркирующие признаки, самым явным из которых является излучение радаров. Те, у кого радиолокационная заметность ниже, получают большие возможности для скрытного подхода на дистанцию удара», — пояснил бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Валентин Селиванов.

В июне стало известно, что МРК получат автоматическую артиллерийскую установку АК-176МА.

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В мае источники «Известий» в Минобороны сообщали, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут наводиться при помощи данных, получаемых с МРК.

В апреле газета написала, что корабли проекта 1234 «Овод» после модернизации вернутся в строй.

ВМФ располагает 12 кораблями «Овод», изначально введенными в строй в 1979-1992 годах. При спуске на воду первого такого корабля главнокомандующий ВМФ адмирал флота СССР Сергей Горшков назвал МРК «пистолетом у виска империализма».

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