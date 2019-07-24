Пилоты дезавуировали заявление бывшего коллеги о негативном фоне в «Аэрофлоте»

Пилоты «Аэрофлота» написали коллективное письмо в адрес руководства авиакомпании, в котором дали оценку действиям их бывшего коллеги, командира воздушного судна Виталия Алексеева, публично выступившего против своего работодателя, пишет МК.

Коллеги Алексеева опровергли заявления бывшего сослуживца о том, что его ущемляли в праве взять вынужденный отпуск, отметив, что графики отпусков выполняются с максимальной точностью и, по необходимости, руководство подразделений удовлетворяет запросы на дополнительные отпуска».

Пилоты авиакомпании в своем обращении высказались также по поводу претензии Алексеева о «наказании» за дозаправку судна топливом. «Никто не ущемляет наших прав в дозаправке топливом выше расчетного, но если на это есть объективные причины», — отмечают летчики. Они указывают, что «Аэрофлот» вкладывает большие средства в подготовку командиров воздушного судна, таким образом, сокращая за собственный счет дефицит кадров на рынке гражданских авиаперевозок.

Появление письма при этом в статье объясняется тем, что «летчик пытается решить свои личные вопросы с помощью манипуляций. Алексеев в настоящее время собирается устроиться на работу за рубеж, но Росавиация пока не подтвердила его летное свидетельство». В обращении летчиков также содержится предположение, что с рапортом Алексеева связан Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС), систематично критикующий руководство Аэрофлота.

В июне КВС летного отряда Airobus 320 авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Алексеев написал рапорт на имя главы авиакомпании, где обвинял работодателя в нарушениях по отношению к нему. Алексеев утверждал, что авиакомпания якобы не предоставила пилоту в очередной раз трехдневный отпуск после подачи соответствующих заявлений. Кроме того, пилот обвинял «Аэрофлот» в том, что ему снизили зарплату и создали некомфортные условия работы.