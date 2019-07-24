Европа подготовила ответный удар в торговой войне с США

Евросоюз подготовил ответные меры против США в случае введения Вашингтоном пошлин на произведенные в ЕС автомобили, передает Reuters со ссылкой на комиссара по торговле Сесилию Мальмстрем.

«Мы не потерпим никаких квот и ограничений. Если пошлины будут все же введены, то у нас есть ответный список», — заявила она.

По словам Мальмстрем, дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в 35 миллиардов евро.

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Примерный список она не привела, отметив, что Брюссель все же не хотел бы прибегать к подобным экономическим мерам.

Ранее, 2 июля, власти США расширили список товаров из Европы, в отношении которых могут быть введены пошлины. Новая версия перечня включает в себя товары на общую сумму 25 миллиардов долларов.

До этого президент США Дональд Трамп грозил введением 20-процентных пошлин на легковые автомобили, произведенные в Европе. Позже он решил отложить эти меры до того, как министр торговли Уилбур Росс не изучит последствия такого шага.

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