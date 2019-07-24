Новый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ арестован в Армении

В Армении арестовали находившегося в международном розыске фигуранта уголовного дела об убийстве в драке бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.

Мужчина взят под стражу по запросу России на 40 дней. В связи с тем, что арестованный является гражданином Армении, то Генпрокуратура этой страны запросила у российских правоохранителей материалы для его уголовного преследования на родине.

«Росбалт» сообщил, что мужчина владеет рестораном «БирХаус». Он изложил свою версию произошедшего. По его словам, 1 июня в его заведении шло празднование дня рождения одного из гостей. Официантка сообщила ему о буйном поведении двух пьяных завсегдатаев. Хозяин ресторана вывел их на улицу, ему помогли другие посетители. Возле заведения бузотеры продолжили выяснять отношения, и в этот момент появился мужчина с пистолетом — Белянкин — и начал стрелять. Гости ресторана предположили, что это знакомый дебоширов. Началась драка.

После инцидента хозяин ресторана срочно купил билеты на самолет и улетел в Армению, испугавшись последствий.

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Ефрейтор спецназа ГРУ 24-летний Никита Белянкин был убит ножом в сердце во время массовой драки в деревне Путилково Красногорского района Московской области. Он вмешался в потасовку, увидев, как несколько человек кавказской внешности избивают двух славян. Он сделал выстрел вверх из травматического пистолета Streamer 2014, однако участники драки напали на него, один из них ударил его ножом в грудь. Белянкин скончался на месте.

По данным следствия, смертельный удар нанес 41-летний Сергей Ходжанян. 5 июня его арестовали на два месяца. Также по делу об убийстве Белянкина задержаны восемь из десяти участников потасовки.

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