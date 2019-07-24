Дочь задержанного Северной Кореей моряка рассказала о разговоре с отцом

Дочь одного из задержанных в КНДР российских моряков Полина Сазонова рассказала о последнем разговоре с отцом. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Девушка сообщила, что в последний раз говорила с отцом 15 июля — он прислал ей фотографию и рассказал, что судно стоит на ремонте. «Он сказал, что что-то с главным двигателем, как я поняла, небольшие неполадки, он говорил, что все хорошо», — поделилась Сазонова. Она добавила, что за день до этого, 14 июля, отец отмечал День рыбака.

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Семья задержанного моряка узнала о случившемся из новостей. По словам дочери, сейчас на звонки никто не отвечает.

Ранее власти Северной Кореи сообщили, что задержанное российское судно и его экипаж вернутся на родину после проверки. Также отмечается, что российский капитан судна признал факт его захода в территориальные воды страны.

Рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» с 15 россиянами и двумя южнокорейцами на борту было захвачено в ночь на 17 июля. Оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. КНДР заявляет, что судно захвачено из-за пересечения границы «зоны военного охранения», которую Северная Корея произвольно установила в 50 морских милях от берега.

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