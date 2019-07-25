ЦБ ответил на угрозу бойкота магазинами

Центробанк отреагировал на угрозы крупных российских ретейлеров отказаться от участия в Системе быстрых платежей (СБП) из-за высокой комиссии за эквайринг и решил снизить ее. Комиссия в супермаркетах, магазинах одежды и бытовой техники будет не в диапазоне от 0,2 до 0,7 процента от оплаченных через СБП покупок и услуг, а только 0,4 процента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В ЦБ отметили, что данный тариф значительно ниже действующих комиссий за эквайринг. Сейчас для магазинов одежды и бытовой техники она составляет 1-2,5 процента, для супермаркетов — 0,5-1,5 процента.

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Центробанк в мае обсуждал тариф на уровне 0,4 процента от суммы оплаченных покупок за прием платежа с помощью QR-кодов. Однако в июле в регуляторе заявили, что комиссия может составить 0,2-0,7 процента от общей суммы. Это вызвало недовольство ретейлеров, которые сочли такие расценки слишком высокими.

Как стало известно 25 июля, крупнейшие российские сети пригрозили СБП бойкотом, заявив, что не будут вкладываться в продвижение системы при ставке выше 0,4 процента. По их мнению, при предложенном регулятором диапазоне комиссии банки будут придерживаться его верхней границы. Это совершенно не подходит ретейлерам, поскольку у крупнейших из них действующий тариф ниже этого уровня.

Банка России запустил Систему быстрых платежей в феврале 2019 года. Сейчас к ней подключены 14 банков, еще 100 подали заявки. На первом этапе система позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру телефона себе или другим людям в банки, подключенные к ней. Во второй половине года должна появиться функция перевода средств в пользу юрлиц, например, за товары и услуги. В частности, это будут переводы с использованием QR-кодов.

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