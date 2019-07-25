75-летний женатый учитель снова женился

75-летний Сесил Сэйер из Великобритании женился, пока работал преподавателем в Доминиканской Республике, несмотря на то что уже был женат. Об этом пишет Metro.

Сэйер познакомился с будущей женой в школе, где работал учителем английского языка, в 2006 году. Она же занимала должность на кухне. Пара поженилась 20 декабря того же года, хотя технически Сэйер еще не был разведен. Его бракоразводный процесс закончился лишь через два года после этой свадьбы.

Его новая жена младше на 29 лет. Она не знала, что это не первый его брак, и переехала с ним и двумя своими детьми в Китай. Затем они отправились во Вьетнам, где мужчина пережил инсульт, в результате которого остался частично парализованным. Поэтому они вернулись в Доминикану, и его вторая жена заботилась о нем.

Из-за финансов Сэйеру пришлось вернуться в Великбоританию, где у них начались проблемы с получением визы из-за двоеженства. По словам прокурора, занимавшегося этим делом, мужчина не хотел, чтобы факт второго брака открылся. В ходе рассмотрения дела судья заявил, что обвинения только на первый взгляд выглядят серьезными, но на самом деле мужчина никого не обманывал и не вел двойную жизнь.

Сэйер был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев и должен заплатить 750 фунтов стерлингов за судебные издержки в течение шести месяцев. Его жене позволили остаться с ним.

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