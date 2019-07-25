Натали Имбрулья родит ребенка от незнакомца

Австралийская певица Натали Имбрулья забеременела при помощи донора спермы. Об этом она рассказала поклонникам в Instagram.

Фото опубликовано @natalie_imbruglia

Имбрулья опубликовала фото в платье, где заметен ее живот. «Нет, я не проглотила арбуз. Я жду моего первого ребенка уже в августе», — написала певица.

«Для тех, кто хорошо меня знает, беременность — это то, чего я очень давно хотела. Я счастлива, что это стало возможно благодаря ЭКО», — сказала Имбрулья.

Кроме того, артистка анонсировала новый альбом, который она выпустит совместно с лейблом BMG. Контракт с компанией она также подписала на днях.

Натали Имбрулья — австралийская певица, актриса и модель, принявшая британское подданство. Известность к ней пришла благодаря роли Бет Бреннан в австралийской мыльной опере «Соседи».

ЭКО — медицинская операция, когда женщине искусственно подсаживают мужские клетки донора. Чаще всего, мать будущего ребенка не знакома с его отцом, а донорский материал подбирают на основе медицинских анализов.

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