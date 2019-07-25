Новая станция обеспечит газом жителей четырех районов Ленобласти

В 2020 году в Ленинградской области планируется начать строительство газораспределительной станции «Усть-Луга». Она обеспечит газом жителей четырех районов региона, сообщает ТАСС. В настоящее время производится проектирование по заказу ПАО «Газпром».

«ГРС "Усть-Луга" позволит обеспечить природным газом жителей Пустомержского, Куземкинсого, Усть-Лужского и Вистинского поселений, где будут газифицированы около 2,8 тысячи квартир и домовладений и переведены на природный газ шесть котельных», — рассказал представитель пресс-службы регионального правительства. Газопровод-отвод и ГРС согласно договору о сотрудничестве планируется построить в 2022 году.

Строительство станции предусмотрено в рамках реализации целей национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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