Американская семья попросила 300 тысяч долларов на спасение «домика Барби»

Семейство Андерсонов, владеющее необычным розовым домом в Остине — одном из пригородов города Чикаго, запустило в интернете кампанию по сбору средств на ремонт особняка. Об этом пишет Chicago Tribune.

Коттедж, о котором идет речь, считается местной достопримечательностью. Андерсоны купили его в 1986 году и перекрасили из зеленого в бело-розовый. Внешне особняк напоминает домик для Барби, внутри также отделан в «кукольном» стиле. Все работы по преображению дома в свое время выполнил глава семьи Исайя Андерсон. Мужчина скончался около двух лет назад, и теперь за сохранность здания борются его дети.

Изначально они планировали продать особняк человеку, способному выполнить все необходимые реставрационные работы. Дом вывели на рынок по цене 290 тысяч долларов, затем цена была снижена до 160 тысяч, но желающих купить объект пока нет. Средняя стоимость жилой недвижимости в Остине, по данным базы Zillow на 25 июля, составляет 97 долларов за квадратный фут (около тысячи долларов за метр). Площадь розового коттеджа — порядка 250 квадратных метров, то есть он оценен существенно ниже рыночной стоимости.

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Идея отремонтировать дом за счет пожертвований, а не продавать его, пришла в голову риелтору Джеанн Китинг. Она посоветовала семье запустить кампанию по сбору средств на онлайн-площадке GoFundMe. «Не всегда дело в деньгах, — пояснила Китинг изданию. — Иногда просто важно сделать то, что кажется правильным. Этот дом — неотъемлемая часть семьи и местного сообщества, поэтому я подумала, что мы должны взяться за дело все вместе и сохранить его».

По словам риелтора, в доме нужно отремонтировать систему обогрева и вентиляции, крышу, крыльцо, кухню. «Он просто разваливается», — подчеркнула Китинг. По состоянию на 25 июля на ремонт коттеджа собрано менее двух тысяч долларов. Деньги пожертвовали 45 человек.

Ранее в июле необычный дом выставили на продажу в российском Омске. Особняк, принадлежащий, предположительно, цыганскому барону, декорирован позолотой, многочисленными скульптурами, изделиями из хрусталя. В оформлении комнат преобладают яркие цвета — желтый, зеленый, розовый и синий. В гостиной висит огромный снимок цыганской семьи.

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