Еще одна страна бросила вызов Ирану

Бразилия оказалась объектом возмущения иранских дипломатов из-за отказа заправлять топливом торговые суда, идущие в Исламскую Республику. Об этом пишет Bloomberg.

По данным телеканала, два иранских сухогруза, нагруженные бразильским зерном, в течение последнего месяца ждут дозаправки в порту Паранагуа. Контролируемая бразильским государством нефтегазовая компания Petrobas отказала им в топливе, объяснив это «коммерческим решением». Она оставила возможность сделать это для других фирм, но пока что ни одна из них не взяла на себя эту задачу.

Причину такой ситуации видят в новом внешнеполитическом курсе Бразилии — президент Жаир Болсонаро во многом ориентируется на США и специально предупреждал бразильские предприятия по поводу торговли с обложенным американскими санкциями Тегераном. До его прихода к власти страна сохраняла с Ираном дружественные отношения.

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Иранский посол Саид Али Сагайан заявил бразильским властям, что его страна может найти других поставщиков. Сейчас Иран закупает у Бразилии больше трети всего производимого в ней зерна, а также мясо и сахар на общую сумму в два миллиарда долларов. «Это ведь свободный рынок, мы можем торговать и с другими странами», — сказал он.

Посол также запросил встречи с министром иностранных дел Бразилии, но пока не получил ответа. В МИДе страны рассказали, что над решением по судам с зерном работают в данный момент.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в мае 2018 принял решение о выходе из международной ядерной сделки с Ираном, обвинив Исламскую Республику в ее тайном нарушении. После этого Вашингтон возобновил санкции против Ирана.

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