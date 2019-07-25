Над Месси нависла угроза отстранения от игры за сборную

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси может быть отстранен от игр за национальную команду на срок от двух до шести месяцев. Об этом сообщает TyC Sports.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) рассмотрит дело аргентинца на следующей неделе. Месси отметился критическим высказыванием в адрес организации во время Кубка Америки, который завершился в Бразилии.

Месси уже получил наказание за удаление в матче за третье место на турнире против команды Чили. Поведение аргентинца стоило ему штрафа в размере 1,5 тысячи долларов и отстранения на один матч.

После поражения в полуфинале Кубка Америки от хозяев турнира бразильцев со счетом 0:2 Месси обвинил конфедерацию в коррупции. Позже футболист принес извинения.

Кубок Америки прошел с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Команда-хозяйка одержала победу в турнире. Бразильцы завоевали трофей в девятый раз в истории.

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