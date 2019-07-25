Раскрыт способ Ирины Шейк пережить расставание

Российская супермодель Ирина Шейк рассталась с американским актером Брэдли Купером и сосредоточилась на воспитании ребенка. Об этом пишет информационный портал E! News со ссылкой на источник.

«Сейчас Ирина ни с кем не встречается, — рассказал анонимный собеседник в разговоре с журналистами. — Она старается проводить больше времени с дочерью». Инсайдер подчеркнул, что 33-летняя Шейк не прочь влюбиться снова. «Ей просто нужно прийти в себя, она только недавно поставила точку в длительных отношениях», — объяснил источник.

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7 июня сообщалось, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Отмечается, что пара согласилась оформить равноправную опеку над их двухлетней дочерью Леей де Сейн (Lea De Seine). Документ пока официально не подписан.

13 июля стало известно, что Леди Гага переехала к Куперу и живет с ним около месяца. По слухам, у артистов завязался роман во время съемок фильма «Звезда родилась».

Ранее пользователи Instagram из России запустили флешмоб в аккаунте Гаги после слухов о ее отношениях с Купером. В комментариях россияне требовали справедливости для Шейк (уроженки Челябинска), публиковали объявления и делились лайфхаками.

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