Стало известно о судьбе экипажа задержанного на Украине танкера

Экипаж танкера Neyma, который Служба безопасности Украины задержала в порту Измаила, находится в безопасности и отправляется домой. Об этом агентству РИА Новости заявили в компании Altomar Shipping, которой принадлежит судно.

Также, по данным агентства, у российских моряков не было не было договора с профсоюзом. «С данной компанией союз не работает, коллективным договором судно не покрыто», — заявили в Российском профессиональном союзе моряков.

О том, что СБУ задержала российский танкер, стало известно ранее 25 июля. На официальной странице ведомства в социальной сети сообщается, что судно задержано за то, что якобы участвовало в задержании украинских моряков в 2018 году.

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В Министерстве иностранных дел России предупредили Киев о последствиях такого шага. В ведомстве отметили, что если украинское государство захватило судно с целью «набора материала» для последующего обмена заключенными, то ему стоит знать, что такой шаг не поможет договориться.

В настоящий момент в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. Киев считает арестованных военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что вопрос моряков не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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