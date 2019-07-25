Зеленский определился с требованиями к Верховной Раде

Кандидат в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Данил Гетьманцев по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским назвал три принципа работы в Верховной Раде. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Не лгать. Не воровать. Не отступать. Это квинтэссенция того, что он [Владимир Зеленский] говорил», — сказал Гетьманцев.

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На встрече с главой государства присутствовали почти все будущие нардепы от «Слуги народа», избранные как по списку, так и по мажоритарным округам. Стороны обсудили важность сохранения своего имени в истории страны, способность не опозорить себя, свою политическую силу и свои семьи. «Это такая мировоззренческая основа, на которой мы будем в дальнейшем строить свои отношения во фракции, и свои действия будем от этого отталкивать», — отметил Гетьманцев.

Ранее 25 июля стало известно, что будущие нардепы от «Слуги народа» пройдут недельное обучение в Киевской школе экономики (KSE). По его итогам каждый депутат получит портфель из четырех документов, которые помогут им заниматься депутатской деятельностью. Документы будут носить названия «личная стратегия», «предложение политики», «законотворчество или законодательная инициатива» и «план внедрения». Стоимость обучения является коммерческой тайной.

Парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. После подсчета 99,91 процента бюллетеней лидирует пропрезидентская «Слуга народа» с 43,16 процента голосов. Она сможет сформировать однопартийное большинство, получив 253 мандата из 450. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,04 процента). За ней следуют «Европейская солидарность» (8,18 процента), «Батькивщина» (8,1 процента) и «Голос» (5,82 процента).

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