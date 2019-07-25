«Правая рука» Шишкана сбежал из России

Объявлен в федеральный розыск бизнесмен Егор Есин — «правая рука» Олега Медведева (Шишканова), также известного как Шишкан и арестованного по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Второй ближайший соратник Шишкана Вячеслав Камышов (Камыш) умер при странных обстоятельствах. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Примерно за месяц до ареста Шишкан, у которого много знакомых, в том числе в правоохранительных органах, был предупрежден о неприятностях, пишет агентство. Однако он был уверен в своей «неприкасаемости» и остался в стране. Есин же быстро покинул Россию, а его семья уехала из Подмосковья.

В 1990-е годы Есин состоял в одной из московских преступных группировок, а потом стал работать на Шишкана, утверждает «Росбалт». Он отвечал за «экономическую часть»: курировал проекты по добыче песка, карьеры и АО «Племзавод "Раменское"». Племзавод возглавляла депутат Татьяна Сидорова, в причастности к похищению и убийству которой следствие подозревает Шишкана.

В свое время племзавод получил кредиты на реконструкцию на сумму 4,5 миллиарда рублей. По данным источников «Росбалта», на предприятие было потрачено 15-20 процентов этих средств, остальные ушли бандитам. Когда нужно было возвращать долги, между Сидоровой и ее «крышей» разгорелся конфликт. В 2012 году свидетели видели, как в один из дней женщина разговаривала с Есиным на повышенных тонах, а уже вечером исчезла вместе с тремя членами семьи. После этого предприятие признали банкротом, половину из его 4,5 тысячи гектар продали под жилую застройку. Деньги в основном ушли «раменским». Именно из дела об исчезновении семьи Сидоровой были выделены материалы о создании Шишканом преступного сообщества.

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Камышов отвечал у «раменских» за силовые операции, руководил бригадой, собиравшей деньги с бизнесменов, и лично принимал участие в расправах над несговорчивыми. Более 10 лет назад он до полусмерти избил камнем коммерсанта, но ушел от ответственности, утверждает агентство.

Несколько лет назад Камыша задержали и отправили в СИЗО. Появились слухи, что он «весьма откровенен» с оперативниками. «Раменские» бросили все силы, чтобы вытащить его. Через несколько дней после выхода на свободу Камыша нашли повешенным у себя дома. Тогда это признали самоубийством, но сейчас материалы могут пересмотреть.

Шишканов, предполагаемый вор в законе, был арестован 15 июля. На суде за него поручились более 40 друзей, в том числе артисты Лев Лещенко и Любовь Успенская, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и тренер московского ЦСКА Виктор Онопко. Они назвали Шишканова порядочным человеком, патриотом и меценатом, который помогал ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса.

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