На Украине объяснили отправку спецназа в Донбасс

МВД Украины направило группу спецназа на вертолетах на избирательный округ №50 в Покровске Донецкой области и на избирательный округ №64 в Житомирской области. Об этом рассказал представитель ведомства Артем Шевченко, передает «Громадське».

По его словам, это было сделано для предотвращения нарушений при подсчете голосов. Он считает, что серьезных нарушений не было зафиксировано именно из-за превентивной работы украинского спецназа, который оперативно перебрасывался в необходимые места с помощью авиации.

Шевченко отметил, что своими действиями МВД продемонстрировала тем, у кого «возможно были какие-то намерения» устроить беспорядки и правонарушения, что «этого не стоит делать». Он добавил, что у ведомства хватит «сил и средств, а главное — решимости и политической воли», чтобы не допустить нарушения.

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На избирательном округе №50 в Покровске ранее произошли столкновения во время подсчета голосов после того, как наблюдатели обнаружили различия в протоколах. Чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить ее усложнения, МВД задействовало спецназ. По итогам обработки 100 процентов протоколов в округе на выборах с отрывом в 206 голосов представляющий «Оппозиционный блок» мэр Покровска Руслан Требушкин (30,29 процентов) обошел самовыдвиженца Андрея Аксенова (29,97 процентов).

На 64-ом округе в Житомирской области выдвигался депутат Верховной Рады восьмого созыва Сергей Пашинский. Полиция подозревала возможность провокаций во время транспортировки протоколов. В момент прибытия полиции на округе лидировал кандидат от «Слуги народа» Вячеслав Сигачов. Однако после обработки 100 процентов бюллетеней в округе стало известно о победа самовыдвиженца Владимира Арешонкова.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. По итогам обработки 99 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набрав 43,17 процента голосов. Также в парламент проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,03 процента), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18 процента), «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко (8,1 процента) и «Голос» лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (5,82 процента).

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