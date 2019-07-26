В Москве ответили на жалобы Киева на российский зеленый луч

Зеленый луч, который якобы освещает вечерами корабли украинских пограничников со стороны позиций российской береговой охраны в Азовском море, может быть оптической иллюзией, предположил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 26 июля.

Парламентарий усомнился в том, что украинская сторона вообще могла видеть свет российских прожекторов. «Прожекторы с какими бы то ни было лучами не могут "добить" с границы территориальных вод до украинского берега, это все-таки не менее 12 миль — почти 20 километров», — сказал он.

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Депутат пошутил, что украинские пограничники приняли за «российскую угрозу» зеленый сигнал светофора.

«Танки уже ждали — не пришли, войска тоже не переходят границу, нужно искать ноу-хау — и зеленый луч, как говорится, самое то», — добавил Дмитрий Белик.

Ранее в пятницу украинские пограничники заявили, что со стороны российской береговой охраны в Азовском море их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета, и выразили опасения, что это может нести угрозу жизни военнослужащим. В сообщении уточняется, что были приняты меры реагирования.

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