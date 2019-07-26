Названо число погибших от российских и сирийских бомб мирных жителей

В результате авианалетов сирийской авиации и ее союзников за последние 10 дней погибли по меньшей мере 103 мирных жителя, из них 26 были несовершеннолетними, заявила комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, проправительственные силы специально делали своей целью такие гражданские объекты, как школы, больницы, рынки и булочные. «Судя по постоянному характеру таких атак, все это вряд ли делалось случайно», — приводит агентство ее слова.

25 июля стало известно, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) ответственны за большую часть потерь в рядах джихадистских группировок — за последний месяц те потеряли по меньшей мере 300 человек убитыми.

22 июля Минобороны России выступило с заявлением, в котором отвергло обвинения в атаках на гражданские объекты. Тогда агентство Associated Press cо ссылкой на местные источники заявило о десятках погибших мирных жителей в результате российской авиаподдержки сирийского наступления.

21 июля сообщалось, что сирийские и российские войска предприняли самую крупную атаку за год над городом Хан-Шейхун на юге Идлиба. Источники утверждали, что было нанесено более 30 точечных воздушных и ракетных ударов по объектам, контролируемым боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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