Похититель мучил австрийскую спортсменку и неожиданно согласился отпустить ее

Австрийская триатлетка Натали Берли была похищена в городе Грац. Позднее злоумышленник отпустил девушку по ее просьбе. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на интервью Берли местной газете Krone.

По словам Берли, она ехала на велосипеде, как вдруг ее сбила машина. В результате падения спортсменка сломала левую руку, а выбежавший из салона мужчина начал бить ее. После этого злоумышленник, чье имя не сообщается, кинул ее на заднее сиденье, где Берли потеряла сознание.

Спортсменка очнулась в неизвестном помещении, будучи обнаженной и привязанной к стулу. Мужчина заставлял девушку пить алкоголь, при этом он все время держал в руке нож. Также он едва не задушил и не утопил ее в холодной ванне.

Настроение похитителя изменилось, когда Берли выразила свое восхищение орхидеями, стоявшими в доме. «Он внезапно стал добрым ко мне, рассказал, что работает садовником, вспомнил о смерти отца, пьющей матери и девушках, которые его предавали», — рассказала Берли. Затем она предложила преступнику сделку: он дает ей уйти, а сама девушка представит все это как несчастный случай. В итоге мужчина согласился.

Он отвез Берли домой, она заперла дверь, сразу позвонила своему молодому человеку и обратилась в полицию. В четверг похититель был арестован. Сама девушка чувствует себя нормально.

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