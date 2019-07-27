Стали известны подробности крушения самолета в Подмосковье

Ошибка пилотирования рассматривается в качестве основной версии падения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, самолет Lake 250 Renegade, возможно, принадлежал аэроклубу и выполнял учебно-тренировочный полет. Источник также отметил, что при падении самолет получил значительные повреждения и пока остается в воде.

Как сообщили ТАСС в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, в настоящее время по факту крушения проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На место выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Свою проверку начала и Московская межрегиональная транспортная прокуратура, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Легкомоторный гидросамолет разбился в Московской области около 12:55 27 июля. По предварительным данным, он вылетел с аэродрома Дракино, задел линии электропередачи и упал в реку Оку рядом с деревней Подмоклово. В результате два человека, находившиеся на борту, погибли.

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