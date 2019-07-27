Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео

Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет. Ролик опубликован в группе «ПОДСЛУШАНО | Серпухов без цензуры!» во «ВКонтакте».

На борту самолета находились пилот и один пассажир. По словам источника в экстренных службах, оба погибли. В МЧС заявили, что сообщение о крушении поступило в 13:20 и к ликвидации аварии привлечены 11 человек и три единицы техники. По данным источника РИА Новости, самолет сразу после взлета зацепился за линию электропередачи, после чего упал.

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