В Подмосковье самолет упал в карьер

В Московской области разбился легкомоторный самолет. Об этом в субботу, 27 июля, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Как отмечается, инцидент произошел у деревни Дракин в Серпуховском районе. Самолет упал в карьер с водой и затонул.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир. По предварительным данным, оба погибли, уточнил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливается тип самолета и его маршрут.

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