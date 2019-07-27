Российский хоккеист рассказал об изменениях в сознании после жизни в Канаде

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Никита Щербак рассказал о жизни в Канаде. Его слова приводит Sport24.

Щербак заявил, что после переезда стал другим человеком. «У меня другой менталитет, я по-другому себя веду и разговариваю. Канада меня очень изменила. Менталитет у меня уже, скорее, североамериканский. Я почти не думаю по-русски, привык принимать решения как канадец», — отметил он.

По слова форварда, в Канаде он быстро повзрослел. «Поменялось у меня поведение и мнение. Стал более независимым и повзрослел», — добавил 23-летний хоккеист.

Щербак с 2013-го по 2019-й выступал в различных североамериканских хоккейных лигах. В сезонах-2016/17 и 2017/18 он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Монреаль Канадиенс». Летом 2019 года хоккеист подписал трехлетний контракт с «Авангардом».

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