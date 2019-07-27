Названы самые опасные для россиян болезни

Гепатит является самым опасным инфекционным заболеванием для взрослого населения России. Об этом заявила главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова, пишет РИА Новости.

«Это одна из первых наших проблем, хотя в настоящий момент семимильными шагами идут исследования современных методов лечения», — сказала Малинникова, добавив, что борьба с гепатитом идет «полным ходом».

Далее по степени опасности идет корь. Несмотря на вакциноуправляемость болезни, число заболеваний ею в России растет. Третьим, по мнению Малинникова, является ВИЧ, который «остается еще не решенной, но решаемой проблемой».

В начале июля сообщалось, что рост числа людей с ВИЧ в России говорит о снижении смертности среди инфицированных. В ведомстве считают, что высокие показатели пораженности «не могут однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе».

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