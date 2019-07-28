Убит бывший чемпион России по кикбоксингу

В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки обнаружено тело бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, причиной смерти 51-летнего Карпенко стало огнестрельное ранение головы. Обстоятельства гибели спортсмена выясняются.

Карпенко выиграл чемпионат СНГ в 1991 году, в 1992-м стал чемпионом России и вооруженных сил. В 1993 году спортсмен стал финалистом чемпионата Европы по кикбоксингу. Позднее выступал за немецкий клуб по кикбоксингу в Берлине.

В июне этого года в Лос-Анджелесе был застрелен российский сноубордист Дмитрий Кольцов. Обвиняемым в убийстве был назван 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, имеющий проблемы с наркотиками.

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